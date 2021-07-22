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«Лейкерс», «Бостон» и «Филадельфия» претендуют на одного из лучших шутеров НБА

«Лейкерс», «Бостон» и «Филадельфия» претендуют на одного из лучших шутеров НБА
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Лёгкий форвард «Нью-Йорк Никс» Реджи Баллок может продолжить карьеру в одном из трёх клубов: «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бостон Селтикс» или в «Филадельфии Сиксерс». Об этом сообщает инсайдер New York Post Марк Берман, ссылаясь на свои источники. При этом, по словам Бермана, Баллок предпочёл бы не менять клубную прописку и подписать новый контракт с «Никс».

В случае если «Нью-Йорк» всё-таки не переподпишет Реджи, клуб постарается заполучить лёгкого форварда «Портленд Трэйл Блэйзерс» Нормана Пауэлла, информирует Марк.

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