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Льюис Хэмилтон отреагировал на чемпионство Янниса Адетокунбо в НБА

Льюис Хэмилтон отреагировал на чемпионство Янниса Адетокунбо в НБА
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на чемпионство форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. В финальной серии НБА «Бакс» оказались сильнее «Финикс Санз».

В «сториз» своего «инстаграма» Льюис разместил видео и фото Адетокунбо с завоёванными трофеями.

Фото: https://www.instagram.com/lewishamilton/

В шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» дома обыграл «Финикс» со счётом 105:98, победив в серии 4-2 и став чемпионом лиги. Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100, 109:103 и 123:119.

Яннис Адетокунбо был признан MVP финала НБА. Адетокунбо в 6-й игре набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча.

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