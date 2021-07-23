Иван Ургант назвал самого впечатляющего игрока сезона НБА

Популярный российский телеведущий Иван Ургант назвал игрока, который произвёл на него самое большее впечатление в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.



«Поскольку я болею за «Голден Стэйт», на меня в этом году произвёл огромное впечатление Стеф Карри. Это был один из лучших его сезонов. Конечно, его результативность выросла из-за отсутствия одноклубников, которые набирают много очков. В частности — Клэя Томпсона, чьего возвращения я жду больше всего. Но в любом случае Карри провёл выдающийся сезон. И я очень расстроился, что они проиграли в стыковых матчах за право участвовать в плей-офф «Мемфису», было обидно. Тем не менее Стеф стал лидером НБА по очкам, что не может не радовать меня, чьё сердце осталось в Сан-Франциско, как пел Тони Беннетт.

Что касается других игроков. Несмотря на то что к Крису Полу из «Финикса» я отношусь по-разному, мне очень хотелось, чтобы он выиграл титул. Ведь он пришёл в молодую команду, стал для одноклубников отличным ветераном, совершенно замечательно провёл первую-вторую игру финала, по дороге обыграл «Лейкерс». Кстати, в этом году в финале не было таких суперкоманд — по типу тех же недавних «Уорриорз», имевших большое количество суперзвёзд. Это был просто отличный, интересный баскетбол. И полуфиналы получились очень интересными», — приводит слова Урганта «Газета.Ru».