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«Реал» объявил о переходе Адама Ханги, который провёл в «Барселоне» 4 последних сезона

«Реал» объявил о переходе Адама Ханги, который провёл в «Барселоне» 4 последних сезона
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Лёгкий форвард Адам Ханга продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 32-летним баскетболистом рассчитано до 2023 года. Ранее Ханга покинул каталонскую «Барселону», расторгнув контракт с командой.

В прошлом сезоне Евролиги Ханга провёл 41 матч, набирая в среднем 4,6 очка, 2,2 подбора, 1,7 передачи и 1,1 перехвата.

32-летний венгерский баскетболист выступал в составе «Барселоны» последние четыре сезона. До этого он успел поиграть за такие клубы, как итальянский «Авеллино» (2014-2015), испанские «Баскония» (2013-2017) и «Манреса» (2011-2013), а также венгерский «Альбакомп» (2006-2011).

Ранее «Барселона» выражала обеспокоенность будущим переходом Ханги в состав «Реала».

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