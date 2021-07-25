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«Лейкерс» близки к трансферу 9-кратного участника Матча звёзд и экс-MVP НБА

«Лейкерс» близки к трансферу 9-кратного участника Матча звёзд и экс-MVP НБА
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Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук может продолжить карьеру в «Лос-Анджелесе Лейкерс». Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил журналист Остин Крелл.

Прежде говорилось, что защитник «Вашингтона» Брэдли Бил рассматривает возможность запроса обмена в другую команду. По сведениям некоторых источников, Бил хотел бы продолжить карьеру в таких командах, как «Бостон», «Голден Стэйт», «Майами» или «Филадельфия».

Ранее сообщалось, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс не прочь перехода Уэстбрука в команду.

«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.

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