«Лейкерс» близки к трансферу 9-кратного участника Матча звёзд и экс-MVP НБА

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук может продолжить карьеру в «Лос-Анджелесе Лейкерс». Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил журналист Остин Крелл.
Прежде говорилось, что защитник «Вашингтона» Брэдли Бил рассматривает возможность запроса обмена в другую команду. По сведениям некоторых источников, Бил хотел бы продолжить карьеру в таких командах, как «Бостон», «Голден Стэйт», «Майами» или «Филадельфия».
Ранее сообщалось, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс не прочь перехода Уэстбрука в команду.
«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.
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