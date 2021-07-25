УНИКС подписал центрового «Басконии»

Центровой Тони Джекири подписал контракт с УНИКСом, сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на один год. В минувшем сезоне Джекири выступал за «Басконию».

Фотографию можно посмотреть на странице УНИКСа в «Твиттере».

В Евролиге Тони набирал в среднем за матч 6 очков, совершал 4,9 подбора и отдавал 1,9 передачи.



В течение профессиональной карьеры новичок казанского клуба выступал за такие клубы, как турецкие «Бандирма Кирмизи» и «Газиантеп», бельгийский «Остенде» и французский «Виллербан».



В прошлом сезоне УНИКС дошёл до финала плей-офф Единой лиги ВТБ, где уступил в серии с ЦСКА (0-3). Также казанцы добрались до финала Еврокубка, где проиграли серию французскому «Монако» (0-2). Результат в этом турнире позволил команде получить место в Евролиге на следующий сезон.



При этом по окончании сезона УНИКС покинул главный тренер Дмитрис Прифтис. Греческий специалист принял предложение «Панатинаикоса».