В клубе НБА объяснили запрет игроку на участие в Олимпиаде

Президент по баскетбольным операциям «Миннесоты Тимбервулвз» Герссон Росас прокомментировал решение клуба запретить форварду Хуану Эрнангомесу выступить за сборную Испании на Олимпийских играх в Токио.
«Мы поддерживаем решение наших иностранных игроков выступать за свои национальные команды и ценим стремление Хуанчо представлять свою страну. Но, к сожалению, мы имеем дело со свежей травмой.
Как сообщил врач нашего клуба, Хуанчо нужно время, чтобы оправиться от этого повреждения и пройти курс реабилитации. Поэтому он никак не сможет участвовать в Олимпийских играх в Токио. Составленный план восстановления – лучший способ восстановиться должным образом», – приводит слова Росаса NBA.
Эрнангомес получил вывих плечевого сустава в товарищеском матче с национальной командой Франции, который состоялся в начале июля. Вместо него в Играх примет участие Хаби Лопес-Аростеги.
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