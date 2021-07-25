В клубе НБА объяснили запрет игроку на участие в Олимпиаде

Президент по баскетбольным операциям «Миннесоты Тимбервулвз» Герссон Росас прокомментировал решение клуба запретить форварду Хуану Эрнангомесу выступить за сборную Испании на Олимпийских играх в Токио.

«Мы поддерживаем решение наших иностранных игроков выступать за свои национальные команды и ценим стремление Хуанчо представлять свою страну. Но, к сожалению, мы имеем дело со свежей травмой.

Как сообщил врач нашего клуба, Хуанчо нужно время, чтобы оправиться от этого повреждения и пройти курс реабилитации. Поэтому он никак не сможет участвовать в Олимпийских играх в Токио. Составленный план восстановления – лучший способ восстановиться должным образом», – приводит слова Росаса NBA.



Эрнангомес получил вывих плечевого сустава в товарищеском матче с национальной командой Франции, который состоялся в начале июля. Вместо него в Играх примет участие Хаби Лопес-Аростеги.