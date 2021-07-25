Названы три 100%-х будущих члена Зала славы среди игроков НБА. Карри нет в списке

Статистический портал Basketball-Reference.com показал обновленный рейтинг игроков, которые с наибольшей вероятностью будут включены в Зал славы по окончании карьеры. Аналитики считают, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант были бы точно включены в Зал славы в случае немедленного завершения карьеры.



У одноклубника Дюранта Джеймса Хардена шансы меньше на 0,1%, так же, как и у Стефена Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» и разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Рассела Уэстбрука. Стоит также упомянуть, что двукратный MVP регулярного чемпионата и самый ценный игрок финала-2021 Яннис Адетокунбо имеет лишь 67,9% на включение в Зал славы. С этим показателем он занимает только 16-ую строчку.