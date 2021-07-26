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Лука Дончич установил исторический рекорд Олимпиады, набрав 31 очко за половину матча

Лука Дончич установил исторический рекорд Олимпиады, набрав 31 очко за половину матча
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Сборная Словении побеждает Аргентину (62:42) после первой половины матча группового этапа Олимпиады в Токио.

Защитник сборной Словении Лука Дончич набрал 31 очко, 8 подборов при рейтинге эффективности 35 баллов и рейтинге «плюс-минус» +25. Дончич в дебютном матче на Олимпиаде показал рекордную результативность за первую половину в истории. Лука имеет шанс установить исторический рекорд результативности за игру в целом. Действующим рекордсменом является бразилец Оскар Шмидт, набравший 55 очков на Олимпиаде-1988 в матче с Испанией.

Словения участвует в Олимпиаде впервые в истории. Выступающий за «Даллас Маверикс» Дончич помог команде пройти квалификацию в Каунасе, в финале словенцы обыграли хозяина турнира Литву.

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