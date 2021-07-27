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Самый высокий человек России баскетболист Подкользин снимается в сериале с Гошей Куценко

Самый высокий человек России баскетболист Подкользин снимается в сериале с Гошей Куценко
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Самый высокий человек России баскетболист Павел Подкользин снимается в сериале «1703» вместе с актёрами Гошей Куценко, Кузьмой Сапрыкиным, Андреем Федорцовым и другими знаменитостями, сообщает НДН.инфо.

Фото доступно в «инстаграме» Павла Подкользина.

Новосибирский баскетболист, бывший игрок «Даллас Маверикс» стал актёром в комедийном сериале «1703» от киностудии «1-2-3 Production». Режиссёром выступил Сергей Сенцов, ранее работавший над сериалом «Физрук».

Сериал будет рассказывать про молодого оперуполномоченного из Москвы, которого перевели в Санкт-Петербург.

Съёмки сериала проходят в Санкт-Петербурге. В первом сезоне ожидается восемь серий.

Павел Подкользин — самый высокий человек страны, что официально подтверждено Книгой рекордов России.

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