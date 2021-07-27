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В мужской сборной России 3х3 высказались о попадании в полуфинал Олимпиады в Токио

В мужской сборной России 3х3 высказались о попадании в полуфинал Олимпиады в Токио
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Главный тренер мужской сборной России по баскетболу 3x3 Владимир Агабабьян прокомментировал выход команды в полуфинал турнира Олимпийских игр в Токио (Япония). В четвертьфинале Олимпиады сборная России обыграла Нидерланды со счётом 21:19. Теперь россияне встретятся в полуфинале с сербами, которые выиграли все матчи на турнире.

«У нас на каждый матч установка одна – умирать. Сегодня ребята выполнили все задачи, сделали то, о чём договаривались. С голландцами мы квиты, теперь на очереди сербы.

В первой игре они нас морально задавили, у меня было много претензий к ребятам по поводу самоотдачи. Обещаю: завтра такого не будет. Постараемся снять корону с головы сербов», – цитирует Агабабьяна пресс-служба Олимпийского комитета России.

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