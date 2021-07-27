Блэйк Гриффин выбрал клуб, где хочет продолжить карьеру

Тяжелый форвард «Бруклин Нетс» Блэйк Гриффин выразил желание продолжить выступать за нынешнюю команду и в следующем сезоне. Об этом сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.



Как также рассказал Воджнаровски, команда собирается продлить соглашения со своей «Большой тройкой» – Кевином Дюрантом, Кайри Ирвингом, Джеймсом Харденом.



В минувшем плей-офф в составе «Нетс» Блэйк провёл 12 матчей, в которых набирал 9 очков, 5,9 подбора и 1,8 передачи за 26,5 минуты на площадке. Этим летом Гриффин станет свободным агентом и сможет рассчитывать на предложение более выгодного контракта от другой команды.



Ранее сообщалось, что в «Бруклине» рассматривают форварда Пи Джей Такера как одну из главных трансферных целей в межсезонье-2021.

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