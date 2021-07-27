Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Блэйк Гриффин выбрал клуб, где хочет продолжить карьеру

Блэйк Гриффин выбрал клуб, где хочет продолжить карьеру
Комментарии

Тяжелый форвард «Бруклин Нетс» Блэйк Гриффин выразил желание продолжить выступать за нынешнюю команду и в следующем сезоне. Об этом сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Как также рассказал Воджнаровски, команда собирается продлить соглашения со своей «Большой тройкой» – Кевином Дюрантом, Кайри Ирвингом, Джеймсом Харденом.

В минувшем плей-офф в составе «Нетс» Блэйк провёл 12 матчей, в которых набирал 9 очков, 5,9 подбора и 1,8 передачи за 26,5 минуты на площадке. Этим летом Гриффин станет свободным агентом и сможет рассчитывать на предложение более выгодного контракта от другой команды.

Ранее сообщалось, что в «Бруклине» рассматривают форварда Пи Джей Такера как одну из главных трансферных целей в межсезонье-2021.

Новость по теме
«Бруклин» хочет заполучить чемпиона НБА в составе «Милуоки»
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021