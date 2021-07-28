Порвавший кроссовки в финале ОИ игрок сборной России 3х3 объяснил, почему не было запасных

Баскетболист сборной России 3х3 Илья Карпенков после поражения в финале Олимпиады от Латвии (18:21) рассказал, почему у него не было запасной пары кроссовок. Карпенков доигрывал встречу с порванной кроссовкой, из которой вывалилась ортопедическая стелька.



«С собой на матч я взял только одну пару, другая осталась в деревне. Почему? А кто же знал, что в итоге так произойдёт. Теперь буду готов к такому. Отмечу, что обычно обувь так не рвётся», — приводит слова Карпенкова Матч ТВ.



Карпенков играет в модели кроссовок Air Jordan от разыгрывающего клуба НБА «Вашингтон Уизардс» Расселла Уэстбрука — Why not zer0.3. Баскетбол 3х3 впервые был представлен в программе Олимпийских игр. Мужская и женская сборные России стали серебряными призёрами турнира.