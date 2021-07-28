Простые работяги и хулиган с улицы. Кто взял для России историческую медаль в 3х3 на ОИ

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 стала обладателем серебряных медалей на Олимпиаде в Токио. В финале наша команда уступила Латвии (18:21). Россия котировалась всего шестой в так называемом «рейтинге силы» ФИБА перед стартом турнира, но расклады не сработали. Наши стали вторыми, а могли бы и на золото замахнуться. В решающей игре удача была более благосклонна к латышам.

Кто же приложил руку к историческому успеху нашей сборной?

Игроки: Александр Зуев («Гагарин», Химки, 24 года, 193 см), Илья Карпенков («Темп-СУМЗ-УГМК», Ревда, 24 года, 204 см), Кирилл Писклов («Уралмаш», Екатеринбург, 24 года, 192 см), Станислав Шаров («Гагарин», 26 лет, 191 см).



Главный тренер — Владимир Агабабьян.

Перед Олимпиадой в Токио была определённая интрига по поводу состава сборной 3х3. Тренировочный лагерь с командой проходил олимпийский призёр Лондона Антон Понкрашов. Однако в сборной решили задействовать баскетболистов, которые дольше варятся в системе 3х3. В итоговую заявку вошли 4 парня, которые выиграли чемпионат мира по баскетболу 3x3 U23 в 2018 и 2019 годах. Александр Зуев получал награду MVP в обоих случаях. Зуев, Карпенков, Писклов и Щаров добывали победу на ЧМ U23 на площадке, а руководил их действиями главный тренер Владимир Агабабьян. Россия сделала ставку на победный опыт команды, которая не так давно становилась сильнейшей в мире в возрастной категории, которая фактически может считаться взрослой.

Что можно вкратце сказать о парнях? Все они простые работяги, без каких-то звёздных замашек. Этим и подкупают. Шаров — уроженец города Гусев Калининградской области. В юные годы Станислав работал монтажником окон и хулиганил, но баскетбол 3х3 изменил его жизнь. К слову, Шаров — единственный из сборной, кто не играл в 5х5 на профессиональном уровне.

«Развлечений в городе никаких. Приходилось находить приключения самим. Собирались с пацанами, стёкла били в машинах, потом удирали от милиции — это ещё до переименования в полицию, мне лет 15 было. Кого-то из наших ловили, но меня — ни разу. Видимо, занятия лёгкой атлетикой мне всё-таки пригодились», — утверждает Шаров. Зуев — лучший российский баскетболист в рейтинге ФИБА 3х3 (71-е место). Родился в Пермском крае, прошёл молодёжную систему «Химок», но позже остановил выбор на 3х3. Писклов совмещает карьеру в 5х5 и 3х3. В «большом баскетболе» Кирилл выступает за «Уралмаш» из Суперлиги. Илья Карпенков прошёл через систему «Химок», как Зуев, а также совмещает 5х5 и 3х3 по аналогии с Пискловым.

Россия попала в Токио напрямую за счёт высокого места в мировом рейтинге. Опять же, по непонятной логике ФИБА в рейтинге наша команда оказалась всего шестой. Возможно, так даже к лучшему. Российские баскетболисты были избавлены от излишнего давления. Хотя стоит признать, что в первые два дня группового этапа складывалось впечатление, что Международная федерация баскетбола достаточно здраво оценила место россиян. После победы над Китаем (21:13) последовало три поражения подряд Нидерландов (15:18), Бельгии (16:21) и Польши (16:21). Под вопросом был выход в плей-офф, учитывая оставшиеся в календаре матчи с топ-2 сборными мира Сербией и Латвией. Подопечным Агабабьяна нужно было обязательно устроить апсет фавориту. И это было сделано в матче с Латвией (19:15). Перед этим была обыграна Япония (19:16), но ключевой успех был добыт именно во встрече с прибалтами. Россия провалилась в последнем матче с Сербией (10:21), однако выйти в плей-офф это не помешало. В игре на выбывание наши баскетболисты взяли реванш у Нидерландов (21:19).

В полуфинале нашим досталась несокрушимая Сербия, которая во главе со своим суперзвёздным лидером Душаном Булутом (своего рода аналог Леброна Джеймса из 3х3) вообще не замечала препятствий по ходу турнира. Мало кто этого ожидал, но Россия буквально катком прошлась по сербам (21:10), взяв реванш с зеркальным счётом. К сожалению, второго фаворита турнира Латвию второй раз сломить не удалось. У России получился размен победами 1-1 с Латвией, Сербией и Нидерландами. Последним двум наши проиграли в группе, но взяли реванш в плей-офф. К сожалению, с латышами российские баскетболисты справились только на групповом этапе, но не в финале.

У России серебро в женском и мужском баскетболе 3х3. Могло быть золото в обеих категориях. Но и имеющиеся результаты отличные. Не хочется придираться к нашим баскетболистам. Они проделали громадную работу и превзошли все ожидания.