Лука Дончич установил новый рекорд в истории Олимпиады

Защитник сборной Словении Лука Дончич набрал 25 очков, 7 подборов и 7 передач в матче группового этапа Олимпиады с Японией (116:81).

В первом матче с Аргентиной (118:100) Дончич набрал 48 очков. 73 очка — рекорд результативности в двух первых матчах Олимпиады. Лука в среднем набирает 36,5 очка, 9 подборов и 6 передачи за первые две встречи Игр. Словенец пока показывает лучшую среднюю результативность в истории Олимпиады, превосходя легендарного бразильца Оскара Шмидта (28,8 очка). В прошлом матче с Аргентиной Лука был близок к тому, чтобы побить рекорд Шмидта по набранным очкам за всё время проведения Игр. В 1988 году бразилец записал себе в актив 55 баллов в матче с Испанией.

Кроме того, в игре с Японией Лука мог стать третьим в истории баскетболистом с трипл-даблом на Олимпиаде после Александра Белова и Леброна Джеймса, но тренерский штаб задействовал его всего 25 минут из-за большого преимущества в счёте.