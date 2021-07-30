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Кевин Лав написал категоричный пост по ситуации Симоны Байлз на Олимпиаде

Кевин Лав написал категоричный пост по ситуации Симоны Байлз на Олимпиаде
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Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав опубликовал большой пост в своём «инстаграме». Американский баскетболист высказался о ситуации с гимнасткой Симоной Байлз, которая снялась с соревнований из-за психологических проблем.

«Почему мы не можем принять, что кто-то может надломиться? Люди боятся своих слабостей, я тоже. Но давайте будем реалистами, у каждого они есть! И мы используем неуверенность и боязнь против друг друга.

Но я считаю, что, когда выявишь собственные слабости, они становятся твоим оружием. Нельзя использовать их против меня. Нужно быть открытым к своим сложностям, превращать уязвимость в победы. Психологическая свобода начинается с осознания. Что касается Симоны и других людей, которые открыто рассказали свои истории. Вы помогаете многим! Продолжайте говорить об уязвимостях и проблемах. Не прячьте свои истории.

Всем, кто не понимает этого, мы должны понимать, что эмоции других людей заслуживают нашего внимания. Нельзя бояться эмоций», — написал Лав в своём «инстаграме».

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