Чемпион НБА отреагировал на обвинения Симоны Байлз в социопатии и позоре США

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на нелицеприятные высказывания американского ведущего Чарли Кирка в адрес четырёхкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике, американки Симоны Байлз. На Олимпиаде в Токио Байлз снялась с командного многоборья из-за психологических проблем, а затем объявила о решении не участвовать в личном многоборье. Кирк назвал девушку «эгоистичным социопатом» и «позором страны».



«Как говорит моя бабушка: «Боже, благослови его сердце, потому что он просто никогда не видел ничего хорошего», — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».



Ранее о ситуации с Байлз высказался 3-кратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд.

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