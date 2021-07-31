Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА отреагировал на обвинения Симоны Байлз в социопатии и позоре США

Чемпион НБА отреагировал на обвинения Симоны Байлз в социопатии и позоре США
Комментарии

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на нелицеприятные высказывания американского ведущего Чарли Кирка в адрес четырёхкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике, американки Симоны Байлз. На Олимпиаде в Токио Байлз снялась с командного многоборья из-за психологических проблем, а затем объявила о решении не участвовать в личном многоборье. Кирк назвал девушку «эгоистичным социопатом» и «позором страны».

«Как говорит моя бабушка: «Боже, благослови его сердце, потому что он просто никогда не видел ничего хорошего», — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».

Ранее о ситуации с Байлз высказался 3-кратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд.

Новость по теме
Дуэйн Уэйд одним словом отреагировал на ситуацию Симоны Байлз на Олимпиаде
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021