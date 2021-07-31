Чемпион НБА отреагировал на обвинения Симоны Байлз в социопатии и позоре США
Поделиться
Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на нелицеприятные высказывания американского ведущего Чарли Кирка в адрес четырёхкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике, американки Симоны Байлз. На Олимпиаде в Токио Байлз снялась с командного многоборья из-за психологических проблем, а затем объявила о решении не участвовать в личном многоборье. Кирк назвал девушку «эгоистичным социопатом» и «позором страны».
«Как говорит моя бабушка: «Боже, благослови его сердце, потому что он просто никогда не видел ничего хорошего», — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».
Ранее о ситуации с Байлз высказался 3-кратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд.
Комментарии
- 31 июля 2021
-
10:23
-
10:08
-
09:42
-
09:28
-
08:10
-
08:06
-
08:01
-
00:53
- 30 июля 2021
-
23:59
-
23:03
-
22:00
-
20:36
-
18:54
-
17:54
-
16:46
-
16:16
-
15:40
-
15:36
-
15:00
-
13:35
-
12:42
-
11:39
-
09:58
-
09:45
-
08:46
-
08:06
-
08:01
-
07:51
-
07:45
-
07:39
-
01:45
-
01:06
-
00:53
-
00:25
- 29 июля 2021
-
23:40
Партнерский контент