Кевин Дюрант установил рекорд в истории сборной США на Олимпиаде

В настоящее время на Олимпийских играх в Токио продолжается матч третьего тура группы А, в ходе которого встречаются сборные США и Чехии. Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, ещё в первые две четверти этой встречи набравший 11 очков, установил рекорд в истории сборной США на Олимпиадах.



Кевин стал лучшим бомбардиром олимпийской сборной своей страны, превзойдя достижение Кармело Энтони. Кармело, четыре раза принимавший участие в Играх (2004, 2008, 2012, 2016), набрал 336 очков. На счету Дюранта перед началом турнира в Токио было 311 очков. По 10 очков он набирал в матчах со сборными Франции и Ирана. К окончании третьей четверти матча с национальной командой Чехии он уже набрал 20 баллов. Таким образом, в общей сложности, играя за сборную США, он набрал 351 очко.