В Латвии устроили парад в честь сборной 3х3, победившей Россию в финале Олимпиады

В Латвии устроили парад в честь сборной по баскетболу 3х3, завоевавшей золотые медали Олимпийских игр в Токио. Спортсмены проехали от аэропорта до студии телеканала LTV в специальном пикапе с открытым верхом, а вдоль шоссе их приветствовали болельщики.
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Напомним, в финале сборная Латвии обыграла сборную России со счётом 21:18.
Бронзовые медали в мужском баскетболе 3x3 завоевали сербы, которые в матче за третье место обыграли бельгийцев со счётом 21:10.
Баскетбол 3x3 дебютировал на этих Олимпийских играх. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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