Карл-Энтони Таунс — о Симоне Байлз: величайшая в истории

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс высказался о ситуации с гимнасткой Симоной Байлз, которая снялась с соревнований на Олимпиаде из-за психологических проблем.



«Шлю только любовь и позитив величайшей в истории, Симоне Байлз», — написал в своём «твиттере» Карл-Энтони Таунс.



Ранее Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье после неудачи в опорном прыжке, но стала серебряным призёром Игр. От участия в индивидуальном многоборье Симона отказалась. Позже гимнастка подробнее рассказала о психологической проблеме, которая не позволила ей продолжить борьбу в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.



На данный момент сборная США занимает третье место в медальном зачёте. Они взяли 16 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых наград. Лидирует по этому показателю Китай, который завоевал 21 золотую, 13 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте находится Япония, у которой 17 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

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