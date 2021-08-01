Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дуайт Ховард заинтересован третий раз вернуться в «Лейкерс»

Дуайт Ховард заинтересован третий раз вернуться в «Лейкерс»
Комментарии

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Дуайт Ховард может перебраться в «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщил журналист Los Angeles Times Брэд Тёрнер. Кроме того, по сведениям Тёрнера, в команду может перейти лёгкий форвард «Детройт Пистонс» Уэйн Эллингтон.

Ховард выступал за «Лейкерс» в сезонах-2012/2013 и 2019/2020.

«Лейкерс» завершили выступление в плей-офф в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4). Лидер команды, Леброн Джеймс, впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде. Джеймс сразу после финальной сирены отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии.

Ранее форвард Кайл Кузма прокомментировал свой обмен из «Лос-Анджелес Лейкерс».

Новость по теме
Кайл Кузма написал эмоциональный пост после ухода из «Лейкерс»
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021