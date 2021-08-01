Дуайт Ховард заинтересован третий раз вернуться в «Лейкерс»
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Дуайт Ховард может перебраться в «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщил журналист Los Angeles Times Брэд Тёрнер. Кроме того, по сведениям Тёрнера, в команду может перейти лёгкий форвард «Детройт Пистонс» Уэйн Эллингтон.
Ховард выступал за «Лейкерс» в сезонах-2012/2013 и 2019/2020.
«Лейкерс» завершили выступление в плей-офф в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4). Лидер команды, Леброн Джеймс, впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде. Джеймс сразу после финальной сирены отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии.
Ранее форвард Кайл Кузма прокомментировал свой обмен из «Лос-Анджелес Лейкерс».
Новость по темеКайл Кузма написал эмоциональный пост после ухода из «Лейкерс»
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