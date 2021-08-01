Хорхе Гарбахоса отреагировал на попадание Испании на США в плей-офф Олимпиады
Поделиться
Хорхе Гарбахоса, президент федерации баскетбола Испании, прокомментировал итоги жеребьёвки баскетбольного олимпийского турнира. По её итогам в матче 1/4 финала сборная Испании сыграет в США.
«Американцы — самые главные претенденты на золотые медали, но тем не менее я убеждён, что им будет нелегко. Мы знали правила жеребьёвки и теперь посмотрим, что сможем предпринять. Однако совершенно точно мы максимально качественно подготовимся к этому матчу.
Успеют ли игроки восстановиться? Да, усилия были потрачены огромные. Во всех трёх матчах была напряжённая борьба. Но мы не будем жаловаться – ведь условия были известны ещё до старта турнира», — приводит слова Гарбахосы AS.
Олимпийский баскетбольный турнир проходит с 25 июля по 7 августа.
Комментарии
- 1 августа 2021
-
17:31
-
17:10
-
16:09
-
14:44
-
14:23
-
13:26
-
13:15
-
11:39
-
10:35
-
09:18
-
08:21
-
08:16
-
08:11
-
01:03
-
00:02
- 31 июля 2021
-
22:59
-
21:57
-
20:48
-
19:56
-
19:30
-
18:54
-
17:55
-
16:42
-
16:15
-
15:18
-
14:31
-
13:06
-
11:56
-
10:23
-
10:08
-
09:42
-
09:28
-
08:10
-
08:06
-
08:01
Партнерский контент