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Хорхе Гарбахоса отреагировал на попадание Испании на США в плей-офф Олимпиады

Хорхе Гарбахоса отреагировал на попадание Испании на США в плей-офф Олимпиады
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Хорхе Гарбахоса, президент федерации баскетбола Испании, прокомментировал итоги жеребьёвки баскетбольного олимпийского турнира. По её итогам в матче 1/4 финала сборная Испании сыграет в США.

«Американцы — самые главные претенденты на золотые медали, но тем не менее я убеждён, что им будет нелегко. Мы знали правила жеребьёвки и теперь посмотрим, что сможем предпринять. Однако совершенно точно мы максимально качественно подготовимся к этому матчу.

Успеют ли игроки восстановиться? Да, усилия были потрачены огромные. Во всех трёх матчах была напряжённая борьба. Но мы не будем жаловаться – ведь условия были известны ещё до старта турнира», — приводит слова Гарбахосы AS.

Олимпийский баскетбольный турнир проходит с 25 июля по 7 августа.

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