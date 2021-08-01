Хорхе Гарбахоса отреагировал на попадание Испании на США в плей-офф Олимпиады

Хорхе Гарбахоса, президент федерации баскетбола Испании, прокомментировал итоги жеребьёвки баскетбольного олимпийского турнира. По её итогам в матче 1/4 финала сборная Испании сыграет в США.

«Американцы — самые главные претенденты на золотые медали, но тем не менее я убеждён, что им будет нелегко. Мы знали правила жеребьёвки и теперь посмотрим, что сможем предпринять. Однако совершенно точно мы максимально качественно подготовимся к этому матчу.



Успеют ли игроки восстановиться? Да, усилия были потрачены огромные. Во всех трёх матчах была напряжённая борьба. Но мы не будем жаловаться – ведь условия были известны ещё до старта турнира», — приводит слова Гарбахосы AS.

Олимпийский баскетбольный турнир проходит с 25 июля по 7 августа.