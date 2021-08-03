Лука Дончич отреагировал на историческое попадание Словении в полуфинал Олимпиады

Защитник сборной Словении Лука Дончич отреагировал на попадание своей национальной команды в полуфинал Олимпийских игр. Сегодня, 3 августа, в 1/4 финала словенцы со счётом 94:70 обыграли сборную Германии.
«Топ-4 — страна с населением в 2 миллиона человек! Непередаваемые ощущения!» — написал Дончич на своей странице в «Твиттере».
В полуфинале ОИ-2020 Словения встретится с победителем пары Франция — Италия. В другом полуфинале США сыграет с лучшим в противостоянии Австралия — Аргентина.
Отметим, что на групповом этапе Словения не потерпела ни единого поражения, обыграв сборные Аргентины (118:100), Японии (116:81) и Испании (95:87).
Ранее баскетболисты сборной США одержали победу в матче 1/4 финала Олимпиады с национальной командой Испании — 95:81.
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