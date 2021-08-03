Дуайт Ховард объяснил, почему вернулся в «Лейкерс»

Центровой Дуайт Ховард в своём «инстаграме» разместил первый пост после возвращения в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Давайте вернёмся назад», — написал Ховард, добавив смайл в виде кубка, а также хэштег: «Я хочу это шоу».
Фото можно посмотреть на странице Ховарда в «Инстаграме».
Ховард выступал за «Лейкерс» дважды — в сезонах-2012/2013 и 2019/2020, когда стал чемпионом НБА. Прошлый сезон Дуайт провел в «Филадельфии Сиксерс», набирая в среднем 7,0 очка и 8,4 подбора
«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. Лидер команды Леброн Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.
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