Дуайт Ховард объяснил, почему вернулся в «Лейкерс»

Центровой Дуайт Ховард в своём «инстаграме» разместил первый пост после возвращения в «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Давайте вернёмся назад», — написал Ховард, добавив смайл в виде кубка, а также хэштег: «Я хочу это шоу».

Фото можно посмотреть на странице Ховарда в «Инстаграме».

Ховард выступал за «Лейкерс» дважды — в сезонах-2012/2013 и 2019/2020, когда стал чемпионом НБА. Прошлый сезон Дуайт провел в «Филадельфии Сиксерс», набирая в среднем 7,0 очка и 8,4 подбора



«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. Лидер команды Леброн Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.