Кевин Дюрант высказался о победе США над Испанией в плей-офф Олимпиады
Поделиться
Форвард сборной США Кевин Дюрант прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Олимпийских игр со сборной Испании — 95:81.
«Наше положение было непростым, но здорово, что мы смогли вернуть свой ритм. Мне нравится, как мы играли с момента окончания второй четверти и до самого финального свистка. Именно так проводят матчи победители. Мы просто должны были здесь оказаться. Наша цель — золото», — приводит слова Дюранта Yahoo Sports.
В матче с национальной командой Испании Кевин стал самым результативным игроком в составе сборной США. На его счету 29 очков.
За выход в финал американцы поборются с победителем матча между сборными Австралии и Аргентины — их встреча проходит в настоящее время.
Комментарии
- 3 августа 2021
-
17:12
-
17:06
-
16:39
-
16:22
-
15:13
-
14:31
-
13:32
-
13:11
-
11:27
-
11:14
-
11:01
-
10:33
-
09:59
-
09:25
-
08:33
-
08:26
-
08:20
-
08:10
-
06:58
-
06:43
-
06:24
-
06:18
-
04:58
-
03:58
-
02:04
-
01:56
-
01:47
-
01:32
-
00:55
-
00:00
- 2 августа 2021
-
23:00
-
22:50
-
22:41
-
22:31
-
21:51
Партнерский контент