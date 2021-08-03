Кевин Дюрант высказался о победе США над Испанией в плей-офф Олимпиады

Форвард сборной США Кевин Дюрант прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Олимпийских игр со сборной Испании — 95:81.

«Наше положение было непростым, но здорово, что мы смогли вернуть свой ритм. Мне нравится, как мы играли с момента окончания второй четверти и до самого финального свистка. Именно так проводят матчи победители. Мы просто должны были здесь оказаться. Наша цель — золото», — приводит слова Дюранта Yahoo Sports.

В матче с национальной командой Испании Кевин стал самым результативным игроком в составе сборной США. На его счету 29 очков.

За выход в финал американцы поборются с победителем матча между сборными Австралии и Аргентины — их встреча проходит в настоящее время.