41-летний Луис Скола расплакался и завершил карьеру на ОИ. Его провожали овациями стоя

41-летний тяжелый форвард сборной Аргентины Луис Скола объявил о завершении международной карьеры после поражения в матче 1/4 финала Олимпиады с Австралией (59:97).
«Я ухожу с миром, потому что отдал команде всё, что в моих силах. Выложился по полной», — сказал Скола после игры.
Скола ушёл с площадки на последней минуте матча, баскетболист не смог сдержать слёз. Продолжительными стоячими овациями его провожали игроки и тренеры сборной Аргентины, все представители команды Австралии, а также присутствовавшие на арене «Сайтама Супер» болельщики.
Луис Скола начал выступление за сборную Аргентины в 1995 году на молодёжном уровне. В составе взрослой национальной команды он стал чемпионом Олимпийских игр (2004), бронзовым призёром Олимпиады (2008), серебряным призёром чемпионата мира (2002, 2019), чемпионом Америки (2001, 2011).
Фото доступно в «Твиттере» ФИБА.
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