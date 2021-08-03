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41-летний Луис Скола расплакался и завершил карьеру на ОИ. Его провожали овациями стоя

41-летний Луис Скола расплакался и завершил карьеру на ОИ. Его провожали овациями стоя
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41-летний тяжелый форвард сборной Аргентины Луис Скола объявил о завершении международной карьеры после поражения в матче 1/4 финала Олимпиады с Австралией (59:97).

«Я ухожу с миром, потому что отдал команде всё, что в моих силах. Выложился по полной», — сказал Скола после игры.

Скола ушёл с площадки на последней минуте матча, баскетболист не смог сдержать слёз. Продолжительными стоячими овациями его провожали игроки и тренеры сборной Аргентины, все представители команды Австралии, а также присутствовавшие на арене «Сайтама Супер» болельщики.

Луис Скола начал выступление за сборную Аргентины в 1995 году на молодёжном уровне. В составе взрослой национальной команды он стал чемпионом Олимпийских игр (2004), бронзовым призёром Олимпиады (2008), серебряным призёром чемпионата мира (2002, 2019), чемпионом Америки (2001, 2011).

Фото доступно в «Твиттере» ФИБА.

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