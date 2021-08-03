«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Джонатаном Мотли

«Локомотив-Кубань» на официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Джонатаном Мотли.

«Это универсальный игрок, который может играть и под кольцом, и на дистанции. Он добавит вариативности в плане сочетания игроков на площадке, связываем с его приобретением его большие ожидания – уверен, что он станет одним из открытий чемпионата», – цитирует президента краснодарского клуба Андрея Ведищева официальный сайт клуба.

Новичок краснодарцев провёл три сезона в НБА, где выступал за «Даллас» (11 матчей) и «Клипперс» (34 матча), а также за их фарм-клубы в G-лиге. За три года в Лиге развития он сыграл 86 матчей, набирая в среднем 23,5 очка, и был трижды включён во вторую символическую сборную лиги. Часть сезона 2020/2021 Мотли провёл в Корее в составе «ЭТ Лэнд Элефантс», набирая 20.7 очков, 8.9 подбора, 3.3 передачи и 1.4 блокшота в среднем за игру.