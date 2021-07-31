«Локо» огорчит трио российских клубов Евролиги? Суперкубок Лиги ВТБ — отличная возможность

Перед началом регулярного чемпионата сезона-2021/2022 впервые в истории Единой лиги ВТБ пройдёт Суперкубок с участием четырёх лучших клубов минувшего сезона — ЦСКА, УНИКСа, «Зенита» и «Локомотива-Кубань». Это решение было принято на заседании Совета Лиги ВТБ в начале месяца. Суперкубок состоится в Москве 18-19 сентября на «ВТБ Арене».

Проведение Суперкубка — отличная идея. Подобные турниры проходят в других топовых европейских лигах перед стартом сезона. Турция, Испания, Италия умело подогревают интерес к длинному регулярному чемпионату коротким турниром в конце сентября. Любителям баскетбола определённо приходится по душе лишний раз посмотреть за противостояниями вроде «Барселона» — «Реал», «Анадолу Эфес» — «Фенербахче», «Милан» — «Виртус». Даже если эти соперники не пересекутся между собой, Суперкубок всё равно привлекает. Дело в том, что в одном отдельно взятом матче андердог легко может победить фаворита. Особенно перед стартом сезона, когда гранды пребывают не в оптимальной форме и наигрывают новых баскетболистов.

Интрига и элемент неожиданности — главные составляющие Суперкубка. Матчи регулярного чемпионата и плей-офф Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне отличались небывалым количеством сенсаций. ЦСКА потерпел рекордное количество поражений, в том числе впервые в истории проиграл таким клубам, как «Калев» и «Зелёна-Гура». Армейцы в конечном счёте стали чемпионами, но реально были близки к фиаско в четвертьфинале с «Нижним Новгородом». Однако, как ни крути, в серии плей-офф армейцев обыграть практически невозможно.

Собственно, этого никто никогда не делал даже в Евролиге. «Химки» прервали гегемонию ЦСКА и стали чемпионами Единой лиги ВТБ в 2011-м, но тогда решающая стадия проходила в формате «Финала четырёх» по аналогии с Евролигой, то есть полуфинал и финал игрались до одной победы. Суперкубок Единой лиги ВТБ — новый трофей российского первенства, который с приличной степенью вероятности может достаться не ЦСКА.

Да, армейцы будут фаворитом розыгрыша, но в одном матче их обыграть вполне реально. Команда Димитриса Итудиса до сих пор не решила вопрос с контрактом Майка Джеймса. Из новичков подписаны только Владимир Ивлев и Марюс Григонис. Никита Курбанов, Габриэль Лундберг, Иван Ухов, Семён Антонов и Йоханнес Фойгтманн продлили контракты.

Состав армейцев по сравнению с концовкой прошлого сезона остался практически неизменным. Вернётся в строй вылетевший на полгода из-за травмы спины Никола Милутинов, что является бесспорным усилением. Но несокрушимым этот состав ЦСКА не назовёшь. Погоду будут задавать те же исполнители, которые заняли четвёртое место в «Финале четырёх» Евролиги-2021 и порой не справлялись с вышеупомянутыми соперниками вроде «Калева» в Единой лиге. ЦСКА может совершить один-два топ-трансфера до старта Суперкубка, но турнир, по сути, выглядит как разогрев перед сезоном. В формате «Финала четырёх» шансы победить будут у любого соперника.

Вторым фаворитом логично считается «Зенит». Команда Хавьера Паскуаля хочет взять реванш за поражение от ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ прошлого сезона. Да и в целом «Зенит» стремительно развивается, планомерно выходит на более высокий уровень. В межсезонье команда потеряла Кевина Пангоса, Уилла Томаса, Остина Холлинза, Кей Си Риверса, Тарика Блэка, Виталия Фридзона, Владислава Трушкина, Дмитрия Хвостова. Пополнили состав сине-бело-голубых Шабазз Напьер, Коннер Фрэнкамп, Джордан Лойд, Сергей Карасёв, Дмитрий Кулагин, Миндаугас Кузминскас и Джордан Мики. Объективно ростер стал сильнее — как российская его часть, так и легионерская.

Из по-настоящему значимых потерь можно выделить лишь Пангоса, но не было смысла ждать до сентября и отчаянно цепляться за игрока, который грезит мечтами об НБА. Тот же Напьер дебютирует в европейском баскетболе и может выстрелить не хуже Пангоса. Лойд — топ-3 скорер Евролиги прошлого сезона. Мики — один из лучших «больших» турнира, Фрэнкамп — четвёртый бомбардир чемпионата Испании, Кузминскас — лидер прошлогоднего «Локомотива-Кубань», Карасёв и Кулагин — топовые свободные агенты на российском рынке в межсезонье. Остались в команде Алекс Пойтресс, Матеуш Понитка, Билли Бэрон, Артурас Гудайтис. «Зенит» почти наверняка снова выйдет в плей-офф Евролиги и навяжет более ожесточённое сопротивление ЦСКА в Единой лиге. Как бы то ни было, в формате Суперкубка команда Паскуаля не является неуязвимой. Особенно с приличным количеством новых лиц и с учётом проведения турнира в сентябре.

Третий номинальный фаворит — УНИКС, который провёл много изменений после получения места в следующем сезоне Евролиги. Велимир Перасович — новый главный тренер, заменивший ушедшего в «Панатинаикос» Димитриса Прифтиса. Лоренцо Браун, Уилл Томас, Тони Джекири — сильные легионерские приобретения. В ближайшее время компанию им может составить бывший лотерейный проспект НБА Марио Хезонья. Андрей Воронцевич, Вячеслав Зайцев, Артём Комолов, Евгений Валиев — качественные российские новички.

Трём российским клубам Евролиги будет противостоять единственный представитель страны в Еврокубке «Локомотив-Кубань». «Локо» в межсезонье подписал Владислава Трушкина, Стэнтона Кидда, Грега Уиттингтона и Дариуса Томпсона. Комплектация явно не закончена, процесс в значительной степени затормозился на время Олимпиады в Токио. Однако очевидно, что команда Евгения Пашутина будет вполне конкурентоспособной. Уж точно сможет обыграть ЦСКА, «Зенит» и УНИКС в одном отдельном взятом матче в удачный день.

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев позитивно оценивает введение Суперкубка. «Считаю это важным и знаковым событием в развитии лиги — турнир станет достаточно интересным, конкурентным и зрелищным, так как будут участвовать 4 лучших клуба и уже в этом году Суперкубок состоится в Москве на «ВТБ Арене». Пользуясь случаем, приглашаю всех болельщиков «Локомотива-Кубань» поддержать команду в этом турнире в сентябре», — сказал Ведищев в интервью официальному сайту краснодарского клуба.

Спорить с этими словами трудно. «Локомотив-Кубань» может задать отличный тон сезону, завоевав нововведённый внутрироссийский трофей. Конечно, у ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа тоже есть планы выиграть Суперкубок, но в формате «Финала четырёх» шансы у всех примерно равны.

«Каршияка», «Венеция», «Валенсия» — клубы, которые не относятся к числу супертопов с постоянной лицензией Евролиги в Турции, Италии и Испании. Что их объединяет? Они становились чемпионами своей страны во второй половине прошлого десятилетия («Венеция» даже делала это дважды) при наличии в турнире богатых грандов вроде «Милана», «Реала», «Барселоны», «Фенербахче», «Эфеса». Суперкубок Единой лиги ВТБ — турнир, в котором победителем способен стать российский клуб, имя которому не ЦСКА. Может, и в чемпионате Единой лиги появится больше интриги. Всё-таки хочется, чтобы гегемония ЦСКА не была вечной. Это пойдёт на пользу и самим армейцам. Проведение Суперкубка — шаг в правильном направлении. Однозначно.