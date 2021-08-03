Участник Матча звёзд намерен присоединиться к Дончичу в «Далласе» при выкупе контракта

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Горан Драгич может перейти в «Даллас Маверикс». Об этом сообщили сразу несколько инсайдеров.

«По моей информации, Горан Драгич нацелен на переход в «Даллас», — сообщил Майкл Грейндж из Sportsnet в «Твиттере».

«Если «Рэпторс» выкупят Горана Драгича, он, очевидно, будет заинтересован в том, чтобы присоединиться к Луке Дончичу и Игорю Кокошкову в «Далласе». Претенденты выстроятся в очередь за ним, если произойдёт выкуп. Лейкерс всегда интересовались Гораном», — рассказал Тим Рейнольдс из Associated Press.

Напомним что ранее «Торонто» обменял Кайла Лоури на Горана Драгича и Прешеса Ачиуву. За сезон-2021/2022 Драгич получит $ 19,4 млн. Словенец выступает за «Майами» с 2014 года. В прошлом сезоне Горан провёл 50 матчей, набирая в среднем 13,4 очка, 3,3 подбора и 4,4 передачи.