Участник Матча звёзд намерен присоединиться к Дончичу в «Далласе» при выкупе контракта

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Горан Драгич может перейти в «Даллас Маверикс». Об этом сообщили сразу несколько инсайдеров.
«По моей информации, Горан Драгич нацелен на переход в «Даллас», — сообщил Майкл Грейндж из Sportsnet в «Твиттере».
«Если «Рэпторс» выкупят Горана Драгича, он, очевидно, будет заинтересован в том, чтобы присоединиться к Луке Дончичу и Игорю Кокошкову в «Далласе». Претенденты выстроятся в очередь за ним, если произойдёт выкуп. Лейкерс всегда интересовались Гораном», — рассказал Тим Рейнольдс из Associated Press.
Напомним что ранее «Торонто» обменял Кайла Лоури на Горана Драгича и Прешеса Ачиуву. За сезон-2021/2022 Драгич получит $ 19,4 млн. Словенец выступает за «Майами» с 2014 года. В прошлом сезоне Горан провёл 50 матчей, набирая в среднем 13,4 очка, 3,3 подбора и 4,4 передачи.
- 3 августа 2021
-
21:14
-
20:23
-
20:15
-
20:02
-
18:45
-
17:52
-
17:41
-
17:12
-
17:06
-
16:39
-
16:22
-
15:13
-
14:31
-
13:32
-
13:11
-
11:27
-
11:14
-
11:01
-
10:33
-
09:59
-
09:25
-
08:33
-
08:26
-
08:20
-
08:10
-
06:58
-
06:43
-
06:24
-
06:18
-
04:58
-
03:58
-
02:04
-
01:56
-
01:47
-
01:32