«Нью-Йорк», «Орландо», «Портленд» и «Финикс» сделали новые подписания на рынке НБА

Центровой Робин Лопес заключил соглашение с «Орландо Мэджик». Зарплата 33-летнего игрока составит $ 5 млн. Об этом в «Твиттере» написал Эдриан Войнаровски. Прошедший сезон Лопес провёл за «Вашингтон Уизардс». В 71 матче за команду из столицы США центровой набирал 9,0 очка и 3,8 подбора в среднем за матч.
Форвард Абдель Надер договорился о новом контракте с «Финикс Санз». С 27-летним баскетболистом будет подписано двухлетнее соглашение на $ 4,2 млн, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Свободный агент Тони Снелл договорился о контракте на один год с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Прошлый сезон атакующий защитник провёл в «Атланте Хоукс», набирая 5,3 очка, 2,4 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.
По информации Яна Бегли, 36-летний форвард Тадж Гибсон договорился о новом контракте с «Нью-Йорк Никс». Стороны подпишут однолетнее соглашение на $ 2,7 млн. Напомним, «Нью-Йорк» также сохранил в составе Деррика Роуза, Нерленса Ноэла и подписал Эвана Фурнье.
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