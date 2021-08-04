Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Женская сборная России по баскетболу получила место в отборе ЧМ после вылета Испании с ОИ

Женская сборная России по баскетболу получила место в отборе ЧМ после вылета Испании с ОИ
Комментарии

Женская сборная России получила место в квалификации чемпионата мира по баскетболу 2022 года после поражения Испании от Франции (64:67) в 1/4 финала Олимпиады в Токио.

Сборная России заняла на женском Евробаскете-2021 итоговое 6-е место, что формально должно было обеспечить попадание в отбор ЧМ. Россиянки обыграли Испанию (78:74) в квалификационном матче за 5-8-е места турнира. Согласно регламенту, матч за 5-е место не проводился. Россия уступила Боснии и Герцеговине по суммарной разнице очков – "+9" против "+32". Боснийки стали пятыми.

Из-за тонкостей регламента Россия не попала в квалификацию женского чемпионата мира 2022 года сразу после Евробаскета. Одна из путёвок в квалификацию достанется победителю баскетбольного турнира на Олимпиаде в Токио. Таким образом, Россия официально стала участницей квалификационного турнира ЧМ-2022 после того, как Испания потеряла шансы на первое место в Токио.

Новость по теме
«Бруклин» подписал одного из лучших игроков Олимпиады в Токио
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021