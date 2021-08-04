Женская сборная России по баскетболу получила место в отборе ЧМ после вылета Испании с ОИ

Женская сборная России получила место в квалификации чемпионата мира по баскетболу 2022 года после поражения Испании от Франции (64:67) в 1/4 финала Олимпиады в Токио.
Сборная России заняла на женском Евробаскете-2021 итоговое 6-е место, что формально должно было обеспечить попадание в отбор ЧМ. Россиянки обыграли Испанию (78:74) в квалификационном матче за 5-8-е места турнира. Согласно регламенту, матч за 5-е место не проводился. Россия уступила Боснии и Герцеговине по суммарной разнице очков – "+9" против "+32". Боснийки стали пятыми.
Из-за тонкостей регламента Россия не попала в квалификацию женского чемпионата мира 2022 года сразу после Евробаскета. Одна из путёвок в квалификацию достанется победителю баскетбольного турнира на Олимпиаде в Токио. Таким образом, Россия официально стала участницей квалификационного турнира ЧМ-2022 после того, как Испания потеряла шансы на первое место в Токио.
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