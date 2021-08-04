Свободный агент подписал крупнейший контракт межсезонья НБА

Тяжёлый форвард «Атланты Хоукс» Джон Коллинз подписал новый контракт с клубом. Игрок, который этим летом стал свободным агентом, получит $ 125 млн за пять лет, последний год является опцией игрока. Об этом в «твиттере» сообщил Эдриан Войнаровски.
Коллинз заключил самый крупный контракт среди всех свободных агентов в межсезонье с точки зрения общей стоимости. Крис Пол (четыре года, 120 миллионов долларов) и Джарретт Аллен (пять лет, 100 миллионов долларов) — единственные игроки, которые на сегодняшний день преодолели девятизначную отметку. Стефен Карри, Трэй Янг и Шэй Гилджес-Александер ранее подписали более крупные продления, но они не являются свободными агентами в межсезонье, и их соглашения вступят в силу со следующего года.
Коллинз был выбран под 19-м пиком на драфте НБА 2017 года. В сезоне-2020/2021 игрок набирал 17,6 очка, 7,4 подбора, 1,2 передачи и 1 блок-шот за 29,3 минуты, реализуя 55,6% бросков с игры, 39,9% трёхочковых и 83,3% штрафных.
В прошедшем сезоне «Атланта» смогла дойти до финала конференции, где проиграла «Милуоки Бакс». В плей-офф команда смогла одолеть «Нью-Йорк Никс» и «Филадельфию Сиксерс». Напомним, ранее «Хоукс» переподписали контракт с Треем Янгом. Игрок может получить $ 207 млн за пять лет. Новое соглашение вступит в силу с 2022 года.
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