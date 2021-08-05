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Чарльз Баркли: для меня даже Коби Брайант стоит выше Леброна

Чарльз Баркли: для меня даже Коби Брайант стоит выше Леброна
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Легенда НБА, а ныне эксперт TNT Чарльз Баркли в интервью Бобу Костасу объяснил, почему в списке величайших игроков в истории он ставит Майкла Джордана выше Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Леброн – великолепный игрок, и то, сделал много выдающихся вещей для общества. Но для меня даже Коби Брайант стоит выше Леброна Причина, по которой я ставлю Майкла выше, заключается в том, что Леброн собирал свои команды. Давайте будем реалистами. Яннис – это ещё один пример таких игроков, как Майкл. Они проходят через муки и поражения, как это делал Джордан. Я посмотрел документальный фильм «Последний танец». Черт побери, я забыл, как сильно «Пистонс» его избивали. Но именно эта борьба и отличает спорт. Борьба – это часть твоего наследия», – приводит слова Баркли Essentially Sports.

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