Чарльз Баркли: для меня даже Коби Брайант стоит выше Леброна

Легенда НБА, а ныне эксперт TNT Чарльз Баркли в интервью Бобу Костасу объяснил, почему в списке величайших игроков в истории он ставит Майкла Джордана выше Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Леброн – великолепный игрок, и то, сделал много выдающихся вещей для общества. Но для меня даже Коби Брайант стоит выше Леброна Причина, по которой я ставлю Майкла выше, заключается в том, что Леброн собирал свои команды. Давайте будем реалистами. Яннис – это ещё один пример таких игроков, как Майкл. Они проходят через муки и поражения, как это делал Джордан. Я посмотрел документальный фильм «Последний танец». Черт побери, я забыл, как сильно «Пистонс» его избивали. Но именно эта борьба и отличает спорт. Борьба – это часть твоего наследия», – приводит слова Баркли Essentially Sports.
- 5 августа 2021
-
00:30
- 4 августа 2021
-
23:50
-
23:23
-
22:58
-
22:32
-
21:04
-
21:03
-
20:55
-
19:52
-
19:35
-
18:50
-
17:49
-
17:33
-
17:15
-
16:46
-
15:47
-
15:35
-
14:58
-
12:59
-
12:48
-
11:41
-
10:33
-
10:27
-
09:13
-
07:36
-
07:31
-
07:25
-
01:02
-
00:19
- 3 августа 2021
-
23:37
-
23:22
-
22:36
-
22:32
-
22:23
-
22:11