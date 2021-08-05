В сборной Австралии высказались после потери крупного преимущества с США в полуфинале ОИ

Главный тренер сборной Австралии по баскетболу Брайан Гурджан прокомментировал поражение своей команды в матче 1/2 финала Олимпийских игр с национальной командой США. В ходе встречи у австралийцев было преимущество в 15 очков.

«Парни 12 лет шли к тому, чтобы быть на этой стадии. Чем сильнее вы готовились к чему-то, тем труднее оступаться. В раздевалке мой посыл звучал громко и ясно. Держать голову высоко и гордиться тем, что мы сделали. У нас ещё есть возможность сделать что-то, чего никогда не было в истории Австралии: завоевать первые медали Олимпиады в баскетболе. Так что давайте просто порадуемся этому», — приводит слова Гурджана FIBA.basketball.

В другом полуфинале олимпийского турнира встретятся сборные Франции и Словении. Их встреча пройдёт сегодня, 5 августа. Начало — в 14:00 мск.



Ранее победу своей команды прокомментировал форвард сборной США Кевин Дюрант, ставший самым результативным игроком встречи.