В сборной Австралии высказались после потери крупного преимущества с США в полуфинале ОИ

Главный тренер сборной Австралии по баскетболу Брайан Гурджан прокомментировал поражение своей команды в матче 1/2 финала Олимпийских игр с национальной командой США. В ходе встречи у австралийцев было преимущество в 15 очков.
«Парни 12 лет шли к тому, чтобы быть на этой стадии. Чем сильнее вы готовились к чему-то, тем труднее оступаться. В раздевалке мой посыл звучал громко и ясно. Держать голову высоко и гордиться тем, что мы сделали. У нас ещё есть возможность сделать что-то, чего никогда не было в истории Австралии: завоевать первые медали Олимпиады в баскетболе. Так что давайте просто порадуемся этому», — приводит слова Гурджана FIBA.basketball.
В другом полуфинале олимпийского турнира встретятся сборные Франции и Словении. Их встреча пройдёт сегодня, 5 августа. Начало — в 14:00 мск.
Ранее победу своей команды прокомментировал форвард сборной США Кевин Дюрант, ставший самым результативным игроком встречи.
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