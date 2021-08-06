Андре Игуодала вернулся в «Голден Стэйт» и завершит там карьеру

Форвард Андре Игудала вернётся в «Голден Стэйт Уорриорз», а также планирует завершить там карьеру. Об этом сам форвард заявил в интервью The New York Times.

«Никто не мог предсказать, что у меня будет возможность вернуться туда, где я провел лучшие годы карьеры с точки зрения достижений. Где я выиграл несколько чемпионских титулов, где я нашел самых близких друзей и партнеров по команде. Завершение карьеры в «Уорриорз» – это нечто особенное», – сказал Игудала.

Инсайдер Шэмс Чарания также подтвердил, что форвард достиг соглашения с клубом. По его информации, Игудала заключит минимальный контракт сроком на один год. Напомним, что в прошедшем сезоне игрок выступал за «Майами Хит».

37-летний форвард стал свободным агентом после того как клуб из Флориды отказался от опции продления контракта Андре Игуодалы на следующий сезон стоимостью $15 млн. Средние показатели форварда в прошлом сезоне НБА составили 4,4 очка, 3,5 подбора и 2,3 передачи. «Хит» расчистил платёжную ведомость для подписания разыгрывающего Кайла Лоури.