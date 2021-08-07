Нандо Де Коло назвал игрока, из-за которого сборная Франции проиграла США в финале ОИ

Защитник сборной Франции Нандо Де Коло заявил, что в финале Олимпиады со сборной США (82:87) его команде было очень сложно сдерживать форварда соперников Кевина Дюранта. Дюрант набрал 29 очков, 6 подборов и 3 передачи. Для Кевина олимпийское золото в Токио стало третьим в карьере, ранее он побеждал на Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро.
«Кевин Дюрант потрясающий. Вы ставите против него «большого», а он проходит его. Вы ставите против него «маленького» игрока, а он бросает через него. Все мои товарищи по команде сделали всё, что могли, но играть против Дюранта действительно сложно. Конечно, у нас есть эмоции после игры, нам нелегко. Но мы гордимся. Я уверен, что сегодня вечером всё будет нормально», — приводит слова Де Коло официальный сайт ФИБА.
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