Кевин Дюрант высказался о победе США на Олимпиаде в Токио
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Форвард сборной США Кевин Дюрант поделился впечатлениями после победы в финале Олимпийских игр в Токио, рассказав о трудностях, с которыми команде пришлось столкнуться во время Игр. В финальной встрече американцы победили Францию со счётом 87:82.
«Мы пережили настоящие невзгоды. Мы потерпели поражение в стартовом матче, проиграли в двух товарищеских встречах. Некоторые парни присоединились к команде на поздней стадии подготовки, но мы через всё это прошли», — приводит слова Дюранта Clutch Points.
После поражения в финале защитник сборной Франции Нандо Де Коло заявил, что его команде было очень сложно сдерживать именно Дюранта. Отметим, что Кевин в этой встрече набрал 29 очков, 6 подборов и 3 передачи.
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