Леброн отреагировал на обращение к нему выигравшего золото Олимпиады Дюранта

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на обращение, которое оставил ему форвард сборной США Кевин Дюрант после победы на Олимпийских играх в Токио. После победного финального матча с национальной командой Франции Кевин подшучивал над Леброном, отказавшимся ехать на Олимпиаду ради промоушена фильма «Космический джем-2».
«Ayyyyyyeeee. Ваше здоровье, чемпионы. Было здорово всё это видеть», — написал Дюрант у себя в «инстаграме», добавив кадр с видео, на котором как раз и подшучивал над ним Дюрант.
Фото: https://www.instagram.com/kingjames/
Джеймс дважды за карьеру становился олимпийским чемпионом (2008, 2012). Этим летом 36-летний форвард отказался от участия в Играх, решив взять отдых после напряжённого сезона НБА и сосредоточиться на продвижении фильма «Космический джем: Новое поколение».
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