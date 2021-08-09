Медалист ОИ Станислав Шаров: кормили нас в Токио отвратительно
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Баскетболист сборной России 3х3 Станислав Шаров признался, что ему не понравилось то, как кормили спортсменов в Олимпийской деревне в Токио.
«До Японии мы тренировались 10 дней во Владивостоке, чтобы привыкнуть к климату и времени. Так что приехали в Токио, где невыносимая жара и влажность, совершенно готовые и акклиматизированные.
А вот кормили нас отвратительно. Была кухня со всего мира: японская, китайская… Кто что хотел, то и выбирал. Я азиатскую кухню вообще не люблю, приехал — минус 5 кг. Я люблю суп покушать. А там супов не было вообще. Я всю Олимпиаду мечтал вернуться домой и поесть борщ», — цитирует Шарова «Комсомольская правда — Калининград».
По итогам олимпийского турнира сборная России завоевала серебряные медали.
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