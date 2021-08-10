Лука Дончич подписал супермаксимальный контракт сразу по прибытии с Олимпиады в Токио

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич подписал пятилетнее супермаксимальное продление с клубом на 207 миллионов долларов, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Эдриан Войнаровски со ссылкой на агента игрока Билла Даффи.
207 миллионов – самая большая гарантированная сумма в истории для продления контракта новичка. Дончич имел право заключить такой контракт, так как уже дважды включался в первую символическую пятёрку НБА по итогам сезона.
Специальный советник «Маверикс» Дирк Новицки, владелец клуба Марк Кьюбан, главный тренер Джейсон Кидд, генеральный менеджер Нико Харрисон и ассистент генерального менеджера Майкл Финли специально прилетели в Словению, чтобы лично предложить контракт Луке сразу после прибытия с Олимпиады в Токио, где дебютировавшая на турнире сборная заняла четвёртое место. Во вторник в Любляне будет организована специальная пресс-конференция по поводу продления.
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