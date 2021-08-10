Янис Тимма уверенно дебютировал за «Орландо» в матче с «Голден Стэйт»
Поделиться
Форвард «Орландо Мэджик» Яннис Тимма набрал 11 очков (1/2 двухочковых, 3/5 трёхочковых), 6 подборов, 1 передачу, 1 перехват, 2 блок-шота за 16 минут в матче Летней лиги НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (91:89 ОТ).
Тимма провёл дебютный матч в составе «Мэджик», которые сумели отыграть двузначное отставание и вырвать победу в овертайме. Экс-форвард «Химок» подписал контракт с «Орландо» на Летнюю лигу в надежде зарекомендовать себя и попасть в заявку на сезон НБА.
«Голден Стэйт» — «Орландо» – 89:91 ОТ (18:20, 22:19, 27:20, 16:24, 6:8)
Г: Куминга 16 + 6 подборов, Муди 15, Гай 15, Пэйтон 11 + 8 подборов, Оливер 9 + 6 подборов
О: Саггс 24 + 9 подборов, Браздейкис – 12, Тимма 11 + 6 подборов, Хэмптон – 9, Вагнер 5 + 6 подборов
Комментарии
- 10 августа 2021
-
08:00
-
07:44
-
07:33
-
01:52
-
00:57
- 9 августа 2021
-
23:59
-
22:49
-
22:03
-
20:56
-
20:01
-
18:52
-
17:53
-
16:47
-
15:47
-
14:15
-
12:22
-
11:20
-
10:30
-
07:54
- 8 августа 2021
-
23:47
-
22:13
-
21:22
-
19:52
-
18:48
-
17:45
-
16:08
-
15:32
-
13:49
-
12:38
-
11:16
-
10:05
-
09:14
-
07:45
-
07:30
-
07:05
Партнерский контент