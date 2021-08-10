Янис Тимма уверенно дебютировал за «Орландо» в матче с «Голден Стэйт»

Форвард «Орландо Мэджик» Яннис Тимма набрал 11 очков (1/2 двухочковых, 3/5 трёхочковых), 6 подборов, 1 передачу, 1 перехват, 2 блок-шота за 16 минут в матче Летней лиги НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (91:89 ОТ).

Тимма провёл дебютный матч в составе «Мэджик», которые сумели отыграть двузначное отставание и вырвать победу в овертайме. Экс-форвард «Химок» подписал контракт с «Орландо» на Летнюю лигу в надежде зарекомендовать себя и попасть в заявку на сезон НБА.

«Голден Стэйт» — «Орландо» – 89:91 ОТ (18:20, 22:19, 27:20, 16:24, 6:8)

Г: Куминга 16 + 6 подборов, Муди 15, Гай 15, Пэйтон 11 + 8 подборов, Оливер 9 + 6 подборов

О: Саггс 24 + 9 подборов, Браздейкис – 12, Тимма 11 + 6 подборов, Хэмптон – 9, Вагнер 5 + 6 подборов