«Просто невероятен». Болельщики оценили необычный имидж дебютировавшего в НБА Яниса Тиммы

Форвард Янис Тимма, успешно дебютировавший за «Орландо Мэджик», разместил в своих социальных сетях смешное видео, где демонстрируется, как он пробует погрузить багажную сумку в салон спортивного автомобиля, однако терпит неудачу. На кадрах можно легко заметить новый имидж баскетболиста. В соцсетях фанаты сравнивают его экстравагантный имидж с рэпером Эминемом, Бёрдмэном и персонажем фильма «Бегущий по лезвию».Многие болельщики Яниса не смогли пройти мимо и отписались у него в комментариях по этому поводу:



«Просто невероятен. Отдайте ему ключи от города».

«Ну чем не Райан Гослинг?»

«Отличный стиль!»

«Очень классно».



Янис Тимма опубликовал юмористическое видео в «Тиктоке»:

Янис покинул «Химки» во второй половине сезона-2020/2021, после чего принял решение подписать контракт с «Орландо» на Летнюю лигу в надежде зарекомендовать себя и попасть в заявку на сезон НБА.