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«Просто невероятен». Болельщики оценили необычный имидж дебютировавшего в НБА Яниса Тиммы

«Просто невероятен». Болельщики оценили необычный имидж дебютировавшего в НБА Яниса Тиммы
Янис Тимма
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Форвард Янис Тимма, успешно дебютировавший за «Орландо Мэджик», разместил в своих социальных сетях смешное видео, где демонстрируется, как он пробует погрузить багажную сумку в салон спортивного автомобиля, однако терпит неудачу. На кадрах можно легко заметить новый имидж баскетболиста. В соцсетях фанаты сравнивают его экстравагантный имидж с рэпером Эминемом, Бёрдмэном и персонажем фильма «Бегущий по лезвию».Многие болельщики Яниса не смогли пройти мимо и отписались у него в комментариях по этому поводу:

«Просто невероятен. Отдайте ему ключи от города».
«Ну чем не Райан Гослинг?»
«Отличный стиль!»
«Очень классно».

Янис Тимма опубликовал юмористическое видео в «Тиктоке»:

Янис покинул «Химки» во второй половине сезона-2020/2021, после чего принял решение подписать контракт с «Орландо» на Летнюю лигу в надежде зарекомендовать себя и попасть в заявку на сезон НБА.

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Комментарии
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