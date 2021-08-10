Шрёдер в шоке из-за отказа принимать контракт на $ 84 млн. Сейчас ему дают намного меньше

Разыгрывающий Деннис Шрёдер, в настоящее время пребывающий в статусе свободного агента, намерен заключить однолетний контракт с целью вернуться на рынок уже в следующем году. Об этом информирует Boston Herald со ссылкой на источник.



Сообщается, что в настоящее время игрок ведёт переговоры с «Бостон Селтикс», который, однако, готов предложить ему лишь роль игрока запаса на подмену Маркусу Смарту. «Селтикс» предлагают игроку зарплату 5,9 млн долларов в год.



«Ему нужно время. Мне кажется, сейчас он находится в состоянии шока из-за того, что в прошлом сезоне отклонил предложение «Лос-Анджелес Лейкерс» на $ 84 млн», — сообщил источник.



Ранее инсайдер Марк Стейн сообщал, что Шрёдер при обсуждении нового соглашения с «Лейкерс» хотел получить $ 100 млн, а потому решил отказать клубу, когда ему предложили меньше.

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