Требовавший контракт на $ 100+ млн Шрёдер подписался с новым клубом за $ 5,9 млн

Разыгрывающий Деннис Шрёдер подписал однолетний контракт на 5,9 млн долларов с «Бостон Селтикс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



По ходу прошлого сезона Шрёдер отклонил предложение «Лос-Анджелес Лейкерс», которые были готовы подписать с ним четырёхлетний контракт на 84 млн долларов. Деннис требовал соглашение на сумму более 100 млн долларов и гарантию ведущей роли в команде. Ни один клуб лиги не был готов предложить ему такие условия. Игрок принял исключение среднего уровня для неналогоплательщиков от «Селтикс» и выйдет на рынок свободных агентов через год в надежде получить более крупную зарплату.



Шрёдер в прошлом сезоне НБА набирал в среднем 15,4 очка, 5,8 передачи и 3,5 подбора при 44% точности с игры и 33% из-за дуги.