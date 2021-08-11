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Стало известно, покинет ли Дэниел Хэкетт ЦСКА

Стало известно, покинет ли Дэниел Хэкетт ЦСКА
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Атакующий защитник Дэниел Хэкетт не покинет ЦСКА в нынешнем сезоне, сообщает телеграм-канал «Свободный агент». Ранее сообщалось, что игрок согласовал контракт с «Партизаном», официальное объявление о трансфере ожидалось в ближайшие дни.

Дэниел выступал за ЦСКА последние три сезона. Контракт итальянского баскетболиста с армейцами действует до конца сезона-2021/2022. Ранее сообщалось, что ключевым фактором трансфера является желание Хэкетта продолжить карьеру в «Партизане», однако известный комментатор Владимир Гомельский опроверг эту информацию со ссылкой на слова игрока.

В прошлом сезоне Евролиги Хэкетт набирал в среднем 9,5 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 2,3 результативной передачи за игру.

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