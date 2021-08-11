Леброн Джеймс занимает два места в раздевалке «Лейкерс»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард показал, как выглядит раздевалка калифорнийской команды.

Ховард показал шкафчики новичков Расселла Уэстбрука и Кармело Энтони, а также лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, который занимает сразу два места.

Ховард пошутил, что скоро Леброн займёт место и Кента Бэйзмора, который должен сидеть справа от Джеймса.

Ховард выступал за «Лейкерс» дважды — в сезонах-2012/2013 и 2019/2020, когда стал чемпионом НБА. Прошлый сезон Дуайт провёл в «Филадельфии Сиксерс», набирая в среднем 7,0 очка и 8,4 подбора.

В завершившемся сезоне Леброн и «Лейкерс» завершили выступление в плей-офф в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4). 36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде. Сразу после финальной сирены Джеймс отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии.