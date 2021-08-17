Вашингтон попал в крупный скандал с инстаграм-моделью

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Пи Джей Вашингтон оказался запутан в крупном скандале: инстаграм-модель, которая родила ему сына, отказалась предоставлять баскетболисту возможность видеться с мальчиком. Девушка требует от него выплаты алиментов в размере $ 200 тыс. ежемесячно. Это следует из сообщений ряда СМИ.



Примечательно, что зарплата самого Вашингтона согласно HoopsHype составляет $ 4,2 млн в год до вычета налогов.

Сам Вашингтон оставил несколько сообщений в своём «твиттере», в которых показал, как ему не хватает возможности видеться с сыном:

«Не могу дождаться, когда смогу увидеть своего сына. Просто хочу увидеть своего сына», — писал Пи Джей.



Ранее новичок «Шарлотт Хорнетс» Джеймс Букнайт рассказал, что владелец команды и член Зала славы НБА Майкл Джордан позвонил ему и раскритиковал его игру в Летней лиге.