Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вашингтон попал в крупный скандал с инстаграм-моделью

Вашингтон попал в крупный скандал с инстаграм-моделью
Комментарии

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Пи Джей Вашингтон оказался запутан в крупном скандале: инстаграм-модель, которая родила ему сына, отказалась предоставлять баскетболисту возможность видеться с мальчиком. Девушка требует от него выплаты алиментов в размере $ 200 тыс. ежемесячно. Это следует из сообщений ряда СМИ.

Примечательно, что зарплата самого Вашингтона согласно HoopsHype составляет $ 4,2 млн в год до вычета налогов.

Сам Вашингтон оставил несколько сообщений в своём «твиттере», в которых показал, как ему не хватает возможности видеться с сыном:

«Не могу дождаться, когда смогу увидеть своего сына. Просто хочу увидеть своего сына», — писал Пи Джей.

Ранее новичок «Шарлотт Хорнетс» Джеймс Букнайт рассказал, что владелец команды и член Зала славы НБА Майкл Джордан позвонил ему и раскритиковал его игру в Летней лиге.

Новость по теме
Майкл Джордан раскритиковал 20-летнего новичка «Шарлотт»
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021