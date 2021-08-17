«Монако» усилился одним из лучших игроков чемпионата Китая

Литовский форвард Донатас Мотеюнас согласовал контракт с «Монако». Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер Донатас Урбонас. Речь идёт об однолетнем соглашении.

Мотеюнас — 20-й номер драфта НБА 2011 года. За океаном он защищал цвета «Хьюстон Рокетс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Сан-Антонио Спёрс». В регулярных чемпионатах провёл 251 матч, набирая 7,3 очка и собирая 3,8 подбора. В 2019 году литовец перебрался в чемпионат Китая, где сначала выступал за «Шанхай Шаркс», а затем перешёл в «Синьцзян Флаинг Тайгерс», где в среднем набирал 21,6 очка и совершал 13,7 подбора.



Напомним, после состоявшегося в июне заседания Евролиги стало известно, что в сезоне-2021/2022 «Монако» будет одним из участников турнира.