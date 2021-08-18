Владимир Гомельский высказался о ситуации с висящим на ЦСКА контрактом Майка Джеймса

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта, поинтересовавшегося у него о ситуации с висящим на ЦСКА контрактом американца Майка Джеймса.

«Джеймс до сих пор висит со своей зарплатой. Можно его по закону в дубль отправить?» — спросили у Гомельского.

«За прошедший сезон Джеймс получил всё, что полагалось по контракту. После этого он не получил ни копейки. Как был урегулирован вопрос, я не знаю», — ответил Владимир.



Ранее стало известно, что «Бруклин Нетс» не стали делать квалификационное предложение Джеймсу. Теперь игрок станет неограниченно свободным агентом в НБА. У Майка действующий контракт с ЦСКА до 2023 года. В прошедшем регулярном чемпионате НБА Джеймс провёл за «Бруклин» 13 матчей. Игрок набирал 7,7 очка, 2,5 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру. В плей-офф его игровое время сократилось почти в два раза. В матчах навылет игрок набирал в среднем 3,7 очка, 1,3 передачи и 1,8 подбора.