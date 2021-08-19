Баскетболистка Мария Вадеева назвала главную проблему российского футбола

Капитан женской сборной России по баскетболу Мария Вадеева рассказала об отношении к мужской национальной команде по футболу.
«О нашей сборной по футболу могу сказать, что мне, во-первых, обидно за них. Страна их сжирает, всё время кричит на них и шутит над ними. Обидно, что они не показывают хороший результат. Я хочу, чтобы люди поддерживали спортсменов, а не закапывали их вниз. Даже когда мы проигрываем, поддержка — это самое главное.
Я думаю, что у нас в футболе не дают шанса молодым. Очень много людей в России любит футбол и ходит на него. Все мальчишки хотят играть в футбол. Но возможности у детей нет. Понятно, что всё упирается в бюджет, и сейчас это очень важно. Перспективные дети не могут оплатить себе путёвку в будущее. Это главная проблема», — приводит слова Вадеевой Sport24.
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